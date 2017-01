Grünen-Chefin räumt Fehler in Debatte um Kölner Polizeieinsatz ein

Peter: Ich wollte die Polizei nicht stigmatisieren. - © AFP

Die deutsche Grünen-Chefin Simone Peter hat eigene Fehler in der Debatte um den Einsatz der Kölner Polizei in der Silvesternacht eingeräumt. “Wenn der Eindruck entstanden sein sollte, ich würde die Polizei stigmatisieren und ihr pauschal Rassismus vorwerfen, bedaure ich das”, sagte Peter am Dienstag im Gespräch mit “Spiegel Online”. “Das war nie meine Absicht”, fügte sie hinzu.