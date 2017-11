Gewalt hat kein Zuhause

Die Zeit von 25. November bis zum "Tag der Menschenrechte" am 10. Dezember steht auch heuer unter dem Motto "16 Tage gegen Gewalt an Frauen".

Aber auch Angehörige und Freunde von Opfern häuslicher Gewalt befinden sich oft in einer schwierigen emotionalen Situation, denn das Mitwissen und Beobachten ist belastend. Daher ist es hilfreich, wenn auch diese Menschen wissen, wo sie Unterstützung bekommen. Wiesflecker verweist daher auf den Leitfaden “Wie kann ich helfen”. Die Broschüre zeigt Möglichkeiten für Verwandte, Freundinnen/Freunde und Nachbarn auf, wie sie sich am besten verhalten und was sie tun können.

Das Referat für Frauen und Gleichstellung im Amt der Vorarlberger Landesregierung hat in Zusammenarbeit mit der IfS-Gewaltschutzstelle eine Broschüre “Gewalt in Familie und Partnerschaft” erarbeitet, die sich besonders an Beschäftigte in der Pflege richtet. Ebenso wurde in Zusammenarbeit mit der Polizei und der Gesellschaft für Landesverteidigung und Sicherheitspolitik ein Ratgeber “Sicherheitstipps für Frauen und Mädchen zum Schutz vor Männergewalt” herausgegeben. Die Notfallkarte “Signal gegen häusliche Gewalt” verweist auf psychosoziale Beratungsangebote.