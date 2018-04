Gewalt gegen Frauen: 25 Monate Gefängnis

Einschlägig vorbestrafter 46-Jähriger hat kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis auch seine neue Freundin schwer verletzt.

Wegen Gewalt gegen Frauen wurde der mit vier einschlägigen Vorstrafen belastete Angeklagte am Landesgericht Feldkirch zu einer Gesamtstrafe von 25 Monaten und 15 Tagen Gefängnis verurteilt. Das Urteil von Richter Andreas Böhler ist nicht rechtskräftig. Verteidiger German Bertsch meldete volle Berufung wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe an. Nun wird in zweiter Instanz das Oberlandesgericht Innsbruck entscheiden.