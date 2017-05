G-7-Gipfeltreffen im italienischen Badeort Taormina beginnt

Neben den Staats- und Regierungschefs der G-7, die sich zu zweitägigen Beratungen in der 11.000-Einwohner-Stadt zurückziehen, werden Vertreter der EU, des IWF und afrikanischer Länder sowie 4.000 Journalisten erwartet.

Kampf gegen Terrorismus

Kampf gegen Terrorismus, Wirtschaft und Umwelt sind einige Themen auf der Agenda der G-7. Gastgeber Italien will den Partnern ein Dokument zum Thema “Bürgersicherheit” unterbreiten. Dabei handelt es sich um eine Erklärung aus 15 Punkten, in denen die G-7 den IS und seine Terroranschläge verurteilt.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen

7.000 Polizisten, Carabinieri und Soldaten sind im Einsatz. Die Behörden befürchten gewaltsame Auseinandersetzungen bei Protesten gegen den Gipfel. Für Samstagnachmittag ist in Giardini Naxos nahe Taormina eine Demonstration mit bis zu 4.000 Teilnehmern angemeldet.

(APA)