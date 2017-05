FuÃŸball: Helene Fischer hat Pfiffe bei Berlin-Auftritt abgehakt

“Da muss ein Musiker vielleicht auch mal durch”, sagte sie am Sonntagabend in der RTL-Sendung “Mensch Gottschalk”. “Ich hab mir so ‘ne dicke Haut in den letzten Jahren (zugelegt) und seit gestern sind auch noch Haare gewachsen.”

Ich bin sehr stolz darauf, dass ich mit meinem Auftritt im Rahmen des Pokalfinales ein Teil dieses Fussballfestes… https://t.co/vsu5Hjn2EW — Helene Fischer (@_Helene_Fischer) 27. Mai 2017

Änderungen beim nächsten DFB-Finale

Berlin. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Sonntag angekündigt, Showeinlagen in der Halbzeitpause zu überdenken. “Wir analysieren nach jedem Pokalfinale die Abläufe, das werden auch in diesem Jahr tun. Danach entscheiden wir, was wir beibehalten oder verändern”, teilte der DFB am Sonntag mit.



