Foda nach erstem Training mit Teamspielern zufrieden

Österreichs neuer Fußball-Teamchef Franco Foda hat die ÖFB-Internationalen am Montagabend in Marbella zum ersten Training unter seiner Leitung gebeten.

Davor gab es bereits erste Gespräche mit den Kickern, in denen es auch, aber nicht nur um das Testspiel am 14. November im Wiener Happel-Stadion gegen Uruguay ging.

Viele Absagen für Freundschaftsspiel

Der 51-Jährige musste zuletzt einige Absagen hinnehmen – am Sonntag erklärte Martin Harnik seinen Team-Rücktritt, am Montag gab auch noch David Alaba w.o. Foda telefonierte in diesem Zusammenhang mit Alaba und Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic. “David hat Muskelprobleme im linken Oberschenkel. Er wäre sehr gern gekommen, aber es würde keinen Sinn machen, wenn er in den Flieger steigt. Jetzt ist es wichtig, dass er sich auskuriert, ich sehe ihn dann im März”, meinte Foda im Hinblick auf die ersten Länderspiele des kommenden Jahres.