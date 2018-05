Flügelflitzer Jodel Dossou wechselt zum FC Vaduz

Der 26-jährige Beniner verlässt nach drei Saisonen Austria Lustenau und schnürt ab der kommenden Saison die Schuhe in der Challenge League.

Der FC Vaduz verpflichtet zur neuen Saison Jodel Dossou. Der 26-jährige Mittelfeldspieler spielte die letzten drei Saisons bei Austria Lustenau in der Sky Go Erste Liga und erhält einen Zweijahresvertrag. Er schoss in der laufenden Spielzeit sieben Tore und bereitete ebenfalls sieben Treffer vor. Dossou ist 19-facher Nationalspieler von Benin und erzielte bei seinen Einsätzen für die Westafrikaner acht Tore. Vor seinem Engagement bei Austria Lustenau spielte er für die Vereine CIFAS, Tonnerre, Club Africain, Red Bull Salzburg und FC Liefering.