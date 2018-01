Flüchtlinge "konzentrieren": Weltweiter Wirbel um Kickl-Sager

Die Wortwahl des FPÖ-Innenministers sorgt für weltweiten Wirbel. Herbert Kickl selbst will auf das internationale Echo nicht näher eingehen.

Weiterhin hohe Wellen schlägt der Sager von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl. Wörtlich sagte er vor Journalisten: “Es ist nur ein Begriff, diese Grundversorgungszentren, für eine entsprechende Infrastruktur, wo es uns gelingt, diejenigen, die in ein Asylverfahren eintreten, auch entsprechend konzentriert an einem Ort zu halten, weil es unser gemeinsames Interesse sein muss, sehr, sehr schnell zu einem entsprechenden Ergebnis auch zu kommen.”

Wie der “Kurier” nun berichtet, schlug die Aussage auch international hohe Wellen. Vom deutsche Spiegel über die Washington Post bis zu Daily Mail und Times of Israel berichteten zahlreiche Medien. Viele erinnert der Sager an die Konzentrationslager im Deutschen Reich. Auf eine Nachfrage des Kuriers will das Büro Kickls nicht näher auf die Vorwürfe eingehen. Kickl habe bereits bei der Pressekonferenz alles gesagt, was zur Thematik zu sagen sei. Eine Provokation sei nicht intendiert gewesen, er weist alle Vorwürfe zurück.