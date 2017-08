Feiertag zu Olympia? – Tokio will Verkehrschaos 2020 vermeiden

Wie die japanische Tageszeitung “Asahi Shimbun” am Mittwoch berichtete, plant eine überparteiliche Parlamentariergruppe unter Vorsitz von Vize-Regierungschef Taro Aso ein entsprechendes Reformgesetz im kommenden Jahr dem Parlament vorzulegen.

Einmaliger Feiertag bei Eröffnungszeremonie?

Die Eröffnungszeremonie für die Spiele in Tokio ist für den 24. Juli 2020 geplant. An diesem Freitag wird in und um die japanische Hauptstadt ein gewaltiges Verkehrsaufkommen erwartet. Indem dieser Tag einmalig zum nationalen Feiertag erklärt würde, würde sich das Pendleraufkommen in die Stadt deutlich reduzieren.