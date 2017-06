Europa League Qualifikation: SCR Altach jubelt über knappen Sieg in Georgien

Beim Pflichtspiel-Debüt von Trainer Klaus Schmidt musste der SCR Altach gegen die “Krieger” von Tschichura Satschchere bestehen. Im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde zur Europa League am Donnerstagabend startete der 49-Jährige in Tiflis in seine Ära als Cheftrainer der Vorarlberger.

Das Spiel selbst begann nahezu perfekt – Ngwat-Mahop sorgte nach nur vier Minuten für das frühe 0:1, nachdem ein Georgier über den Ball geschlagen hatte. In weiterer Folge kamen die Hausherren besser ins Spiel und kamen auch zu einigen Möglichkeiten auf den Ausgleich. Wirklich gefährlich wurde es jedoch selten – so ging es mit dem knappen 0:1 in die Pause.

Altach spielt Sieg nach Hause

Auch in der zweiten Halbzeit konzentrierten sich die Altacher auf die Defensive und lauerten auf Konter. Die beste Chance auf den zweiten Treffer vergab Eigner der freistehende Torhüter Hamzic anschoss. Je länger die Partie dauerte, umso sicherer wurde das Spiel der Altacher wieder. Am Ende durften Spieler und Trainer über den knappen 0:1-Sieg und somit über einen perfekten Start in die neue Saison jubeln. Durch den Auswärtssieg verschafften sich die Vorarlberger eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Altach.

VOL.AT-Liveticker zum Nachlesen

