Erweiterter Suizid in Hohenems: Ermittler von Tatort schockiert

Obwohl gegen den Mann ein Betretungsverbot ausgesprochen wurde, drang er in der Nacht in die Wohnung ein. Dort tötet er nach ersten Erkenntnissen der Ermittler zuerst seine beiden Töchter mit einem Messer. Im Anschluss schlug er auf seine Frau mit einem Hammer ein und versetzte ihr mehrere Stiche mit einem Messer. Als die von den Nachbarn alarmierten Einsatzkräfte versuchten sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung zu verschaffen, verletzte sich der Mann selbst mit einem Messerstich in die Brust und sprang aus dem Badezimmerfenster.

