Ereignisreicher April für die MS Österreich

Die Ära Fußacher Werft wird Ende April zu Ende gehen. Dann wird die MS Österreich ihn ihren zukünftigen Heimathafen neben der Hohentwiel in Hard überführt.

In den vergangenen eineinhalb Jahren ist einiges geschehen. Nach der Auswasserung am 9. August 2016 ging es an Land zügig und unfallfrei weiter. Im März konnte dann der erste wichtige Meilenstein gefeiert werden: die Außenhaut war fertig.

Anfang April wird die Winterbehausung abgebaut

Nach intensiver Vorplanung und Berechnungen durch Bautrans-Felbermayr, werden die Kräne aufgebaut, welche das das Schiff am Dienstagvormittag, dem 10. April auf die Helling umzusetzen. Es wurden dazu zwei Mobilkräne eingesetzt mit Hublasten von 750 und 500 Tonnen. Auf der Slipanlage (Helling) erfolgt dann Mitte April der Einbau der schweren Bauteile wie Motoren, Generatoren, Wellen, Propeller, Bugstrahl, E-Schränke, Lukendeckel, Steuerhaus-Einhebung, Kamin Lufthutzen, Boote, Masten, Geländer, Fenster und vieles mehr. So nimmt das Museumsschiff immer mehr Gestalt an, um dann ab 27. April in Hard, in seiner neuen Heimat, in neuem Glanz zu erstrahlen.