Mindestens zwei Tote nach Seebeben in der Ägäis

In sozialen Netzwerken kursierten Bilder, die teils eingestürzte Gebäude und Überschwemmungen auf den Straßen der gleichnamigen Inselhauptstadt Kos zeigen sollen. Das türkische Fernsehen zeigte Aufnahmen von Menschen im Raum der Touristenstadt Bodrum, die in Panik auf die Straßen liefen.

Ein Video zeigt ein eingestürztes Minarett.

Zahlreiche Menschen verbrachten die Nacht unter freiem Himmel.

Sitting by the pool in Kos watching the Derby,hotel been evacuated after earthquake still getting aftershocks #surreal pic.twitter.com/vAkteEyXsx

— ackers (@Nitemare70) 21. Juli 2017