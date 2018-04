"Eine gute Maßnahme": Schöbi-Fink klar für ein Kopftuchverbot

Am Mittwoch hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eine Initiative zum Kopftuchverbot an Kindergärten und Schulen von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache aufgenommen. Die Vorarlberger Politiker sind sich bei diesem Thema einig.

“Welche Integration wollen wir?”

“Es geht um die Frage, die dahintersteckt. Also: Welche Art der Integration wollen wir? Was sind Beiträge für gute Integration und was sind Hindernisse”, stellt Landeshauptmann Markus Wallner klar. In diesem Zusammenhang werde laut Wallner auch das Tragen eines Kopftuches in Kindergärten beziehungsweise in Volksschulen diskutiert. “Das Thema wirft einige Rechtsfragen auf. Ich glaube, es ist gut, wenn man prüft, ob das umsetzbar ist”, so der Landeshauptmann.