Einbrüche in mehrere Vorarlberger Kfz-Werkstätten

Die Exekutive war sich noch nicht im Klaren darüber, ob es sich jeweils um dieselben Täter handelte oder ob ein Zusammenhang zwischen den Diebstählen bestand. Diesbezügliche Erhebungen seien im Gang, hieß es.

Eingebrochen wurde in Werkstätten in Hard, Bregenz und Bürs. In Hard und Bregenz stiegen die Täter in der Nacht auf Dienstag ein, dort nahmen sie einen bzw. neun Diagnoselaptops an sich. In Bürs in der Nacht auf Mittwoch wurden der Safe, ein geringer Bargeldbetrag, drei Diagnoselaptops und das Tablet gestohlen. Das unbefugt in Betrieb genommene Fahrzeug stellten die Täter unweit der Werkstatt ab.

Das Landeskriminalamt Vorarlberg (Tel. 059133 80 3333) bittet um Mithilfe. Insbesondere werden Hinweise zum Vorfall in Bürs gesucht. Bei dem Auto, das entwendet und später abgestellt wurde, handelt es sich um einen grauen Skoda Kodiaq (Kennzeichen BZ-402CL).

(APA/Red.)