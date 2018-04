Ein Mittagessen, zwei Bilder: Fail von Wallners Social Media-Team

Kürzlich saßen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptmann Markus Wallner beim Mittagessen. Ein Hintergrunddetail erregte dabei Aufmerksamkeit - und wurde kurzerhand im Nachhinein angepasst.

Unlängst war Bundeskanzler Sebastian Kurz auf Kurzbesuch in Vorarlberg, anlässlich der Verleihung des “Top 100”-Wirtschaftspreises der Vorarlberger Nachrichten. Davor speiste er gemeinsam mit Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) in Dornbirn angeregt zu Mittag. Dies wurde öffentlichkeitswirksam mit einem Foto festgehalten und online gestellt. So wie man es auch vom Kanzler kennt, der “zur Welt spricht” und dem alle zuhören.