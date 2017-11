Advent … mal leise Der "Dorener Advent" am 3. Dezember ab 15.30 Uhr wird sich in diesem Jahr etwas anders präsentieren - abseits von hektischem Marktreiben, findet man in diesem Jahr Stille, gedankliche Auszeit und Besinnlichkeit. Es wird keine klassischen Markt-Verkaufs-Stände geben.



Die Gemeinde Doren wird die Adventszeit mit einem kleinen Konzert (mit zahlreicher Dorener Beteiligung) in der Kirche und Texten (“Der Kleine Prinz wird erwachsen” von Andy Wassner) mit anschließender gemeinsamer Zeit auf dem Dorfplatz einstimmen. Im Anschluss an das Konzert freuen sich alle auf das Zusammenkommen auf dem romantischen Dorfplatz bei wärmenden Getränken und kleinen Speisen. Für die Kinder wird es ein nettes kleines Kinderprogramm geben. Der Reinerlös kommt dem Verein “Geben für Leben” zu Gute.