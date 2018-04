Doppelmayr Cable Car baut Cable Liner in London

Im Zuge eines großen Erweiterungsprojektes am London Luton Airport wird der Flughafen auch eine neue Verkehrsverbindung erhalten.

Die Fluggäste, die von London St. Pancras International nach Luton fahren, werden künftig den letzten Abschnitt in einem neuen Cable Liner von Doppelmayr Cable Car zurücklegen, anstatt mit dem Bus. Damit dauert die Fahrt von der Stadt bis zum internationalen Flughafen insgesamt nur noch 30 Minuten. Zusätzlich zum Bau des Cable Liners wird Doppelmayr Cable Car UK Limited in den ersten fünf Jahren den Betrieb der Anlage sicherstellen. Der Spatenstich fand am 17. April 2018 statt. Die knapp zwei Kilometer lange Cable Liner Anlage soll den öffentlichen Betrieb planmäßig im Jahr 2021 aufnehmen.

Feierlicher Spatenstich ©Doppelmayr

Der London Luton Airport liegt knapp 50 Kilometer nördlich von Großbritanniens Hauptstadt. Um den Fluggästen die Reisezeit effektiv zu verkürzen und dabei den höchstmöglichen Komfort zu bieten, plant London Luton Airport Limited eine Investition in eine neue Verkehrsverbindung zwischen der Bahnstation Luton Airport Parkway und dem Flughafen. Der Direct Air to Rail Transit, kurz DART, wird ein Cable Liner Shuttle von Doppelmayr Cable Car sein. Der Luton DART wird auf einer knapp zwei Kilometer langen Strecke verkehren und zu Spitzenzeiten für die Fahrgäste alle vier Minuten verfügbar sein. Doppelmayr Cable Car UK Limited wird außerdem in den ersten fünf Jahren für den Betrieb der Anlage verantwortlich sein – mit Option auf Verlängerung für weitere fünf Jahre. Der Spatenstich des Großprojektes fand am 17. April 2018 statt. Mit den Montagearbeiten vor Ort soll 2019 begonnen werden, die Eröffnung für den öffentlichen Betrieb ist für 2021 vorgesehen.

Eckdaten:

Auftraggeber: London Luton Airport Limited

London Luton Airport Limited Auftragnehmer: Doppelmayr Cable Car UK Limited

Doppelmayr Cable Car UK Limited Anlagentype: Cable Liner Double Shuttle

Cable Liner Double Shuttle Strecke: 2 unabhängige Fahrbahnen mit je 1.955m Streckenlänge

2 unabhängige Fahrbahnen mit je 1.955m Streckenlänge Anzahl Zuggarnituren: 2 Züge mit je 4 Wagen

2 Züge mit je 4 Wagen Fassungsvermögen je Zug: 170 Passagiere

170 Passagiere Förderleistung: 2.720 Personen pro Stunde und Richtung

2.720 Personen pro Stunde und Richtung Montagebeginn im Herbst 2019

im Herbst 2019 Öffentlicher Betrieb ab April 2021

ab April 2021 Betreibervertrag für 5 Jahre + 5 Jahre Option