Die Vorarlberger Weihnachtsmärkte 2017 im Überblick

Weihnachten naht in großen Schritten: Die schönen Ländle-Weihnachtsmärkte verkürzen dabei die Wartezeit bis das Christkind kommt. Wir haben einen Überblick zusammengestellt.

Am dritten Novemberwochenende starten die ersten Advent- und Weihnachtsmärkte in Vorarlberg. Neben den traditionellen Märkten in den vier Bezirksstädten Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Bludenz laden auch die kleineren Gemeinden zu Weihnachtsschmuck, Glühwein und anderen Leckereien bei besinnlicher Atmosphäre. VOL.AT hat einen Überblick über die Märkte im Ländle zusammengestellt: