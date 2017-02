Die Koje: “Können es immer noch nicht fassen”

“Der Auftritt war sehr spannend für uns. Es wird live aufgenommen. Nichts wird wiederholt”, schildert Nicole Herb die Eindrücke. Dem entsprechend hoch war die Anspannung davor. Doch die beiden Vorarlberger Christian Leidinger und Nicole Herb überzeugten gleich zwei Investoren. Sowohl Hans Peter Haselsteiner als auch Leo Hillinger stiegen mit je 350.000 Euro ein.

Erste Investitionen bereits getätigt

Die Sendung wurde bereits im September aufgenommen. Schnell stand für das junge Unternehmen fest, welche Investition getätigt werden muss. “Wie man sieht, wir platzen hier aus allen Nähten”, so Herb. Aus diesem Grund wurde zuerst in einen neuen Hauptstandort investiert. Schon bald wird das Startup in die alte Fabrik Klarenbrunn übersiedeln.

Koje 2 – Spherical Image – RICOH THETA

Stets im Kontakt mit den Investoren

“Die Koje” ist stets in Kontakt mit seinen Investoren. Vor allem Hans Peter Haselsteiner scheint das Unternehmen besonders am Herzen zu liegen. So fanden bereits mehrfach Treffen zwischen den Vorarlbergern und Haselsteiner statt. Doch nicht nur das, auch seine Frau ist mittlerweile begeisterte Kundin. Sie hat bereits eine Wiege und eine Gehschhule für ihren Enkel bei “Die Koje” in Auftrage gegeben.