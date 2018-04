Lorraine Huber und Alessandro Hämmerle sind die Sportler des Jahres 2017

Im Rahmen der großen Vorarlberger Sportnacht in der Dornbirner Messehalle 1 wurden Lorraine Huber aus Lech und der Montafoner Alessandro Hämmerle als die besten Sportler und die Mannschaft des Jahres 2017 gewählt und vom Land Vorarlberg in Zusammenarbeit mit den Vorarlberger Nachrichten und ORF Vorarlberg ausgezeichnet.

Die Batschunserin Heike Eder wurde zur Sportlerin des Jahres 2017 in der Kategorie Behindertensport gewählt. Heike Eder hat auf Anhieb auch im Weltcup mehrere Topplatzierungen erreicht und erwartungsgemäß wurde die sympathische Sportlerin ausgezeichnet.

Bettina Burtscher erhielt von Stargast Matthias Mayer die Auszeichnung für die beste Special Olympics Sportlerin 2017 überreicht. Bettina Burtscher holte bei den Winter Games in Schladming Gold im Super G und Silber im Riesentorlauf.

Der Spezialpreis ging an Heimo Lubetz. Er hat es sich redlich verdient. Seit fast drei Jahrzehnten Funktionär vom Radballclub Höchst und hat bei der Heim-Saalrad WM die Medienarbeit in souveräner Manier verrichtet.

Stargast Matthias Mayer hat als erster Österreicher zweimal Gold bei Olympischen Spielen im Speedbewerb geholt. “Hoffe, dass ich in Peking in vier Jahren noch dabei, so alt bin ich noch nicht”.