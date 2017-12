"Die FPÖ ist den Arbeitern und Angestellten in den Rücken gefallen"

Ländle-AK-Präsident Hubert Hämmerle mahnt zu kritischer Distanz zur Regierung - und warnt vor befürchteten Einschnitten im Sozialsystem. Im 12-Stunden-Tag sieht er einen Rückschritt, von der FPÖ zeigt er sich enttäuscht.

Hämmerle: 12-Stunden Tag “Rückschritt um Jahrzehnte”

Gerade die Ankündigung über die Einführung des 12-Stunden-Tages zeigt laut Hämmerle auf, wessen Interessen die neue Regierung im Auge hat. „Künftig wird der 12-Stunden-Arbeitstag in Betrieben ohne Betriebsrat 24 Wochen im Jahr und jeweils bis zu acht Wochen ununterbrochen möglich sein“, verdeutlicht AK Präsident Hämmerle: „Das ist nicht die Arbeitswelt, die wir uns vorstellen, zumal den Arbeitnehmern überhaupt keine Möglichkeit geboten wird, auch nur ein wenig flexibel zu arbeiten. Das ist ein Rückschritt um Jahrzehnte und steht in krassem Gegensatz zu allen arbeitsmedizinischen Erkenntnissen der letzten Zeit.“ Gerade die FPÖ hat im Wahlkampf immer wieder die Ablehnung des 12-Stunden-Arbeitstages propagiert und ist nun den Arbeitern und Angestellten in den Rücken gefallen, zeigt sich Hämmerle enttäuscht.