Die Ferialjob-Checker - Heute bei Rhomberg Bau

Die letzten Schularbeiten und Prüfungen stehen an und der Geruch vom Sommer liegt schon in der Luft. Für hunderte Schüler und Studenten in Vorarlberg bedeutet das aber auch gleichzeitig, dass die Suche nach dem richtigen Ferialjob startet.

VOL.AT war im ganzen Ländle unterwegs und hat für euch die coolsten Ferialjobs getestet. Der Donnerstag steht für Köpfchen und Können, denn bei Rhomberg Bau hast du die Möglichkeit entweder im Büro zu arbeiten oder draußen auf der Baustelle mit anzupacken. Speziell für junge HTLer ist ein Praktika im Büro perfekt. Dort können sie den gesamten bautechnischen Hintergrund eines Bauprojektes kennenlernen und ihr theoretisches Wissen aus der Schule gleich in die Praxis umsetzen.

Das solltest du drauf haben Du bist offen für neues, technisch intressiert und handwerklich begabt, dann brauchst du nicht viel mehr mit zu bringen. Aber auch digitale Köpfe können hier punkten, denn der bautechnische Bereich schreitet immer mehr Richtung Digitalisierung und freut sich über interessierte junge Leute.