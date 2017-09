Deutschland-Wahl: Schwere Verluste für Union und SPD – AfD drittstärkste

Die rechtspopulistische AfD wurde mit 13,7 Prozent klar drittstärkste Kraft. Der FDP gelingt mit 10,5 Prozent der Wiedereinzug in den Bundestag. Die Linke landet bei neun Prozent, die Grünen erreichen 9,5 Prozent.

SPD will in Opposition gehen

Die SPD-Spitze hat sich nach dem historischen Absturz bei der Bundestagswahl einmütig dafür ausgesprochen, in die Opposition gehen. Das erfuhren die Deutsche Presse-Agentur und “Focus” nach einer Telefonschalte unter Leitung des SPD-Spitzenkandidaten Martin Schulz am Sonntag.

CSU erlebt Debakel

Die CSU hat bei der Bundestagswahl nach einer Prognose des Bayerischen Fernsehens ein Debakel erlebt: Die Christsozialen von Parteichef Horst Seehofer stürzten demnach auf 38,5 Prozent ab – nach 49,3 Prozent vor vier Jahren.

Gauland: AfD will “Merkel jagen”

Nach ihrem voraussichtlichen Einzug als drittstärkste Kraft in den neuen Bundestag hat die AfD starken Druck auf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt. “Wir werden Frau Merkel jagen”, sagte Spitzenkandidat Alexander Gauland am Sonntag in Berlin. Die Partei wolle sich “unser Land und unser Volk zurückholen”.

(APA/dpa)