Deutscher Dreßen gewinnt Abfahrt in Kitzbühel

Thomas Dreßen hat am Samstag überraschend als erster Deutscher seit Sepp Ferstl 1979 den Ski-Abfahrts-Klassiker in Kitzbühel gewonnen.

Dreßen sorgte für den ersten deutschen Abfahrtssieg im Weltcup seit Max Rauffer 2005 in Gröden und damit für das nächste Highlight in der laufenden Saison. Am 2. Dezember 2017 war er in Beaver Creek als Dritter als erster Deutscher seit Rauffer 2004 auf ein Abfahrtspodest gefahren. Zuletzt in Wengen hatte der skifahrerisch in Österreich groß gewordene und in Scharnstein lebende DSV-Athlet Rang fünf belegt.