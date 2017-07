Denkt Italien an temporäre Visa für 200.000 Migranten? Heftiges Dementi aus Rom

Bis zu 200.000 Personen könnten das Land verlassen. - © AFP

Aus Protest gegen die schleppende Umverteilung von Flüchtlingen aus Italien denkt die Regierung in Rom laut Medienberichten an die Verteilung von temporären Visa an Migranten. Damit könnten bis zu 200.000 Migranten Italien verlassen und ihre Angehörigen in anderen EU-Ländern erreichen. Die Regierung allerdings dementiert.