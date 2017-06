Genau so bunt wie die zigtausend geschmissenen Farbbeutel waren auch die vertretenen Altersklassen beim Holi Flash. Mit ausgelassener Stimmung feierten die Gäste ab 12 Uhr Mittags bis 23 Uhr in der Nacht und hießen den Sommer willkommen. Wer dann noch nicht genug vom Feiern hatte, konnte sich im K-Shake in Röthis weiter austoben.

