Das bringt 2018: Erwachsenenvertreter statt Sachwalter

Aus dem Sachwalter wird am 1. Juli 2018 der Erwachsenenvertreter. Ein neues Gesetz soll das Sachwalterrecht modernisieren und die Autonomie, Selbstbestimmung und Entscheidungshilfe für die Betroffenen in den Mittelpunkt rücken.

Deren Zahl wird nämlich auf 15 begrenzt. Das neue Erwachsenenschutzgesetz schränkt die Handlungsfähigkeit nicht mehr pauschal ein, sondern sieht vier abgestufte Formen der Vertretung vor, je nachdem, in welchem Ausmaß ein Mensch Unterstützung benötigt. Die erste Säule besteht in einer bereits jetzt existierenden Vorsorgevollmacht. Die zweite Säule stellt der – neu eingeführte – gewählte Erwachsenenvertreter dar: Dieser kann von einem Betroffenen auch dann bestimmt werden, wenn er nicht mehr voll handlungsfähig ist. Es reicht, wenn er die Tragweite der Bevollmächtigung in Grundzügen erkennen kann. Als Erwachsenenvertreter kann ein Angehöriger oder ein Freund fungieren.