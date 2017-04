Das bietet die Tuning World Bodensee 2017

203 Aussteller aus 17 Nationen zeigen ihre aufgemöbelten Fahrzeuge. Bei dem Treffen in der Messe Friedrichshafen handelt es sich um Europas größte Tuningmesse. Nicht nur Show-Autos und Racingcars finden sich auf der Tuning World, auch Monster Trucks sind am Start. Die Freestyle Monster Truck & Stunt Show präsentiert an allen vier Messetagen drei Mal täglich Artistik auf zwei und vier Rädern.

Von Show- bis Racingcars beim European Tuning Showdown

Ein norwegischer Opel in Friedrichshafen

Ein besonderer Gast aus Skandinavien: Der Opel Omega von Kjetil Møkkelgård kommt aus Norwegen und ist ein klassisches Performance-Car: Kompletter Rennsport-Aufbau mit fast 1000 PS. Er besitzt vier – nicht wie regulär zwei – Voll-Schalensitze, eine selbst gebaute Voll-Sicherheitszelle, 20-Zoll-Felgen aus den USA und verfügt über einen kompletten Umbau auf Lotus-Rennsportmotor mit zusätzlicher Turbo-Aufladung.

(Red.)