Chelsea Clinton: “Barron Trump verdient Chance ein Kind zu sein”

“Barron Trump verdient die Chance, die jedes Kind hat – nämlich ein Kind zu sein”, schrieb die Tochter des früheren US-Präsidenten Bill Clinton (70) und der unterlegenen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton (69) am Sonntag auf Twitter. Sie selbst war 12, als ihr Vater ins Weiße Haus einzog.

Barron Trump deserves the chance every child does-to be a kid. Standing up for every kid also means opposing @POTUS policies that hurt kids.