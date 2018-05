CETA: So veräppelt die SPÖ die HC Strache

Mit einem "korrigierten" Facebook-Posting von HC Strache zieht die SPÖ die FPÖ durch den Kakao.

Pikant: Die FPÖ, die der SPÖ in der Vergangenheit immer vorgeworfen hatte, beim Thema CETA umgefallen zu sein, wird von den Sozialdemokraten nun nach allen Regeln der Kunst aufs Korn genommen. So etwa von der SPÖ Niederösterreich, welche einen Facebook-Post von HC Strache korrigierte, wie “heute.at” berichtet. Mittels Rotstift machen sich die Sozialdemokraten über die FPÖ lustig. Der Beitrag wurde in kürzester Zeit bereits 600 Mal geteilt.