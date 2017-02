Bodensee-Stonehenge gibt Forschern weiterhin Rätsel auf

Die Neuvermessung des Bodensees im Rahmen des Projekts “Tiefenschärfe” hat Forscher ein noch immer unglöstes Rätsel beschert. Zwischen Romanshorn und Bottighofen, rund 300 Meter vom Bodenseeufer entfernt, wurden mehrere Dutzend Steinhügel am Seegrund entdeckt. Dem Ursprung der 20 mal 15 Meter großen Steinhaufengeht seit 2015 das Amt für Archäologie des Kanton Thurgau nach, das jetzt – wie der Südkurier berichtet – über neue Forschungserkenntnisse informierte.

Rund 5.500 Jahre alte Hölzer im Bodensee

Laut dem Thurgauer Kantonsarchäologen Hansjörg Brem konnte die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich inzwischen das Alter von einigen Hölzern bestimmen, die Taucher aus den Steinhügeln zu Tage befördert hatten. Dabei soll es sich um zwei Eschenstämmchen und ein Stück Erle handeln, die aus der Zeit zwischen 3.650 und 3.350 vor Christus stammen. Ein ebenso entdecktes Erlenpfählchen dürfte indes aus dem 19. Jahrhundert nach Christus stammen. Das stellt die Forscher vor neue Rätseln, denn ein direkter Zusammenhang zwischen den Hügeln und den Hölzern ist damit nicht gegeben.

Flug durch Bodensee from Lorth Gessler Mittelstaedt GmbH on Vimeo

Laune der Natur oder von Menschen errichtet?

So stehen die Forscher weiterhin vor den Fragen, ob die die Steinhaufen aus dem vom Gletscher geprägten Untergrund wachsen oder wurde das Geröll aufgeschüttet. Wenn ja, dann wären es Tausende von Kubikmetern gewesen. Hansjörg Brem erinnerte im Gespräch mit dem Südkurier an die These von der mittelalterlichen Treidelhilfe für Schiffe entlang des südlichen Oberseeufers. Doch in der Gegend sind keine Pfahlbauten bekannt. Somit stellt sich auch die Frage, wie die riesigen Mengen von Geröll im Bodensee aufgeschüttet wurden? Dieses Rätsel um das “Bodensee-Stonehenge” wird die Forscher also noch länger beschäftigen.

Tiefenschärfe Kurzversion from Lorth Gessler Mittelstaedt GmbH on Vimeo