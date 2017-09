Den BH hätte sie lieber Mal zu Hause gelassen! Jennifer Lopez (48) ist für ihre wunderschönen Outfits bekannt – verdreht den Fotografen am Red Carpet regelmäßig den Kopf. Jetzt hat sich die Fashionista jedoch einen echten Mode-Fauxpas geleistet. Bei der World of Dance Celebration zeigte sich die hübsche Latina in einem engen, blauen Kleid. Das Problem: Der BH der 48-Jährigen drückte sich ab und sorgte für unschöne Falten!

