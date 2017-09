Aquaplaning, Überflutungsgefahr! Hier wird es wegen des Dauerregens kritisch

Regen, Regen, Regen: Die befürchteten Starkregenmengen – VOL.AT berichtete – sind da. Von Donnerstag bis Sonntag werden vom Bodensee über den Bregenzerwald bis zum Arlberg zwischen 80 und 120 mm Niederschlag erwartet. Im Rheintal und Walgau etwa 20 bis 100 mm. Die Wasserstände und die Abflüsse in den Bächen und Flüssen Vorarlbergs werden bis Sonntag ansteigen, warnt die Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Vorarlberg.

Achtung, Sperren!

Die ersten Leidtragenden der Wassermassen sind die Verkehrsteilnehmer: Die L15 – Bildsteiner Straße in Wolfurt ist überflutet. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, außerordentlich vorsichtig zu fahren. Ebenso unpassierbar aufgrund Hochwassers ist die L42 – Werbenstraße zwischen der Höchsterstraße und der Senderstraße. Die Furt in Dornbirn steht unter Wasser.

Aquaplaning-Gefahr

Im ganzen Land herrscht zudem hohe Aquaplaning-Gefahr. Verkehrsteilnehmer werden darauf hingewiesen, unbedingt die Geschwindigkeiten an die Witterungs- und Straßenverhältnisse anzupassen.

Tiefdruckgebiet sorgt für Schauer

Schuld an der Regenfront ist ein Tiefdruckgebiet, welches sich bis Samstag von den Britischen Inseln nach Mitteleuropa verlagert. Am Freitag erreicht dessen Kaltfront Vorarlberg. Am Freitag zieht eine Kaltfront über Vorarlberg und bringt einen trüben Tag mit kräftigem, recht anhaltenden Regen.

Nach starkem nächtlichen Regen geht es am Samstag stark bewölkt und vor allem sehr kühl weiter. Bis zum Abend lassen die Niederschläge vorübergehend etwas nach, Auflockerungen sind möglich.

Vorarlberg kommt am Sonntag im Zentrum des Tiefs zu liegen. Es ist kalt und schaueranfällig. Weiterhin sind kräftige Güsse dabei, aber nun auch immer wieder sonnige, aufgelockerte Phasen.