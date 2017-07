Angelina Jolie: “Mein Gesicht war gelähmt”

Angelina Jolie äußerte sich in der aktuellen Ausgabe der "Vanity Fair" zur Trennung von Brad Pitt. - © AFP PHOTO / Fabrice COFFRINI

Schauspielerin Angelina Jolie (42) hatte während der Turbulenzen um die Trennung von Brad Pitt (53) nach eigenen Angaben zeitweise Lähmungserscheinungen im Gesicht. “Manchmal stellen sich Frauen in Familien selbst an die letzte Stelle, bis es sich an ihrer eigenen Gesundheit bemerkbar macht”, sagte sie dem Magazin “Vanity Fair”.