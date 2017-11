A capella-Auftritt im Zug nach Bludenz - Wer kennt die Ländle-Backstreet Boys?

Es ist Samstagabend, kurz vor 23 Uhr im Regionalzug nach Bludenz. Eine Gruppe junger Männer steigt ein und fängt - zur Überraschung aller anderen Fahrgäste - an, a capella zu singen. Eine Zugfahrt, wie sie das Ländle wohl noch nie erlebt hat.

Die Truppe sang Lieder von den Backstreet Boys, All-4-One und New Kids on the Block. Nach ihrem überraschenden Auftritt klatschten die Fahrgäste begeistert Beifall. Wer die talentierten Sänger sind, ist unklar. Eines ist jedoch sicher: Die Fahrgäste werden diese Zugfahrt wohl nicht so schnell vergessen.