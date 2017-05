5 Ausflugsziele zum Muttertag in Vorarlberg

Nummer 1: Ein Ausflug auf hoher See

Philipp Steurer © Philipp Steurer

Schenken Sie zum Muttertag am 14. Mai Momente auf dem Bodensee. Diesen Samstag findet nämlich eine tolle Ausflugsfahrt mit dem Kombiangebot “Schiff und Rheinbähnle” statt. Ob eine Muttertagsfahrt auf dem modernsten Schiff am Bodensee, dem MS Sonnenkönigin, oder eine gemütliche, klassische Nachmittagsfahrt mit Kaffee und Kuchen auf dem MS Vorarlberg, die Wahl liegt bei Ihnen.

Nummer 2: Muttertagsfahrt mit der Dampflokomotive

Bernd Hofmeister © Bernd Hofmeister

Am Werkhof in Lustenau geht’s um 15 Uhr los. Die Dampflokomotive bringt Sie ins Naturschutzgebiet der Neuen Rheinmündung, wo ein kurzer Stopp eingelegt wird. Bei einem Spaziergang auf dem Hochwasserdamm kann Schwemmholz gesammelt oder einfach der herrliche Ausblick über den Bodensee genossen werden kann. Die Fahrt endet um zirka 17 Uhr. Schaulustige können bereits ab 13 Uhr das Museum im Werkhof begutachten.

Nummer 3: Ein Hoch auf die Mütter – Prost!

Klaus Hartinger, VOL.AT © Klaus Hartinger, VOL.AT

Um zehn Uhr gibt es den traditionellen Fohrenburger Frühschoppen mit Fassanstich, heuer zum siebten Mal. Durch das Programm führt wie immer Harry Prünster mit viel Witz und Charme. Aufspielen werden die „Bürserberger Musikanten” und die „Obikrainer”. Außerdem gibt es für alle Mütter eine kleine „Muttertags-Überraschung” , die 4. Vorarlberger Bierkönigin oder der 1. Vorarlberger Bierkönig werden vorgestellt und die Brauerei ist für Rundgänge sowie Führungen geöffnet.

Nummer 4: Gesang und Geschichte für die Beste Mama der Welt

Böhringer Friedrich/Wikipedia, Pixabay © Böhringer Friedrich/Wikipedia, Pixabay

Eine humoristische Sonntagsmatinee mit Gesang und Geschichten wartet auf die Mütter. Die künstlerische Veranstaltung am Kornmarktplatz vor der Nepomukkapelle ist für alle Altersklassen vorgesehen. Erinnerungen und Erlebnisse für Genussspechte und alle, die das Leben lieben. Birgit Plankel ist für den Gesang und Renate Bauer für die Erzählung zuständig. Wer seiner Mutter also ein besonderes Geschenk machen will, liegt mit dieser Sonntagsmatinee genau richtig.

Nummer 5: Über den Wolken

Philipp Steurer © Philipp Steurer

Die Pfänderbahn Bregenz feiert ihr 90-jähriges-Jubiläum mit einem großen Festwochenende. Am 13. und 14. Mai 2017 erwartet die Besucher von zehn bis 16 Uhr ein buntes Programm mit Musik und Aktionen an der Bergstation. Spiel, Spaß und Bewegung“ heißt es am Sonntag, den 14. Mai: Bei NaNo’s Mitmachzirkus kommt die ganze Familie bei einem abwechslungsreichen Programm mit Spielstationen und Kreativateliers voll auf ihre Kosten. Das Fest findet bei jeder Witterung statt.

(Red.)