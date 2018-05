17-jähriger Vorarlberger bei Messerstecherei in Tirol getötet

Der Streit entbrannte aus noch unbekannten Gründen gegen 5.20 Uhr auf dem Parkplatz des Sportzentrums. Zwei Gruppen von jungen Männern im Alter von 16 bis 21 Jahren - insgesamt sieben Personen - gingen aufeinander los. Nach den Messerstichen flüchtete der 19-Jährige mit drei Begleitern zu Fuß in Richtung Stadtmitte, sie wurden aber kurze Zeit später im Rahmen einer Sofortfahndung festgenommen.

Die Polizei führte am Sonntagvormittag Ermittlungen zum genauen Tathergang, unter anderem standen die Einvernahmen der vier Jugendlichen an, die geflüchtet waren. Die Bekannten des getöteten 17-Jährigen wurden vom Kriseninterventionsteam betreut und konnten zunächst nicht befragt werden. Weshalb der zunächst verbale Streit eskalierte, stand vorerst nicht fest. Die Obduktion des Leichnams wird am Montag durchgeführt werden.