Zyperns Präsident Christodoulides auf Arbeitsbesuch in Wien

Der Präsident Zyperns, Nikos Christodoulides, stattet Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch einen Arbeitsbesuch in Wien ab. Der konservative Politiker und frühere Außenminister Christodoulides ist seit Jahresbeginn Staatspräsident von Zypern. Österreich ist eines der ersten Länder, das er besucht. Ein Schwerpunkt der Gespräche wird auf dem Migrationsthema liegen. Österreich hatte im Vorjahr nach Zypern die zweitmeisten Asylanträge pro Kopf in der EU.

Der Besuch findet zwei Wochen vor dem nächsten planmäßigen EU-Gipfel in Brüssel statt, der unter anderem auch über die Migration beraten soll. Österreich fordert eine umfassende Evaluierung der bisherigen Maßnahmen zum EU-Außengrenzschutz.

Christodoulides könnte auch den Zypern-Konflikt ansprechen. Der Inselstaat Zypern ist seit 1974 nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention geteilt. Zypern ist seit 2004 Mitglied der EU, EU-Recht gilt allerdings nur im Süden der Insel. Die Türkische Republik Nordzypern wird nur von der Regierung in Ankara anerkannt. Vor seinem Besuch beim Kanzler wird der zypriotische Präsident auch mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) zusammenkommen.