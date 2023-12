Zwölf Tote bei Angriffen Israels im zentralen Gazastreifen

Bei israelischen Angriffen auf die Stadt Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens sind nach Angaben der dort herrschenden, militanten Palästinenser-Organisation Hamas am Sonntag mindestens zwölf Menschen getötet worden. Augenzeugen berichteten zudem von Luftangriffen auf die Gemeinde Bania Suhaila nahe der Stadt Khan Younis im Süden des Palästinensergebiets.

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas dauert inzwischen bereits zehn Wochen an. Hunderte Kämpfer der von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuften Hamas waren am 7. Oktober in israelische Orte eingedrungen und hatten dort Gräueltaten an Zivilisten verübt. Israelischen Angaben zufolge wurden mehr als 1.130 Menschen getötet und rund 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.