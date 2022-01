Zwölffacher Missbrauch: Zwei Männer in Kärnten vor Gericht

Weil sie zwölf Kinder missbraucht haben sollen, haben sich am Dienstag ein 45-jähriger Kärntner und ein 25-jähriger Deutscher vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Den beiden Männern werden Vergewaltigung, schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen sowie Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses vorgeworfen, die Staatsanwaltschaft hat auch die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt. Der Prozess war bis Dienstagabend anberaumt.

Erneut begonnen hatte der heute 45-Jährige mit seinen Taten 2011, fünf Jahre nach seiner letzten Verurteilung wegen Kindesmissbrauchs, für die er auch eine Haftstrafe ausgefasst hatte. Der Mann habe jede Gelegenheit genutzt, mit Buben in Kontakt zu kommen. Seine Neigungen seien nicht therapierbar, sagte Agnoli, sondern "höchstens unter Kontrolle zu bringen. Aber solche Versuche hat er nicht einmal unternommen." So habe sich der Angeklagte sogar einmal mittels Inserat als Tagesmutter angeboten.

Ihren Antrag auf eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher begründete die Staatsanwältin mit einer "schweren sexuellen Präferenzstörung verbunden mit sadistischen Handlungssträngen" des Angeklagten. "Er hat gewusst, was er getan hat, die schweren Folgen für die Kinder hat er in Kauf genommen, sie waren ihm bewusst", so die Staatsanwältin. Und: "Es ist abschätzbar, dass er weitere Handlungen begehen wird, Taten mit schweren Folgen."