Zwölf Tote bei Feuer in vietnamesischer Karaokebar

Bei einem Brand in einer Karaokebar im Süden Vietnams sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere seien verletzt worden, teilte ein örtlicher Polizeisprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Feuer war Dienstagabend aus noch unbekannter Ursache im Ort Thuan An nördlich der Innenstadt von Ho-Chi-Minh-Stadt ausgebrochen. Es breitete sich schnell im zweiten und dritten Stock des Gebäudes aus, wie die Zeitung "VnExpress" berichtete.

Versuche von Mitarbeitern des Lokals, die Flammen mit kleinen Feuerlöschern zu bekämpfen, blieben erfolglos. Als das Feuer auch die Notausgänge blockiert habe, seien einige Besucher von einem Balkon etwa sieben bis acht Meter in die Tiefe gesprungen, hieß es. Sie hätten sich dabei verletzt, aber überlebt.

Mehr als ein Dutzend Löschfahrzeuge waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Am Mittwoch suchten Einsatzkräfte in den Trümmern noch nach möglichen weiteren Opfern. Die Behörden nahmen Ermittlungen zur Brandursache auf.