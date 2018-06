Zwölf neue Apostel und eine Barbara für den Stephansdom

Zwölf neue Apostel und eine Heilige Barbara für den Stephansdom: Am Freitagabend sind in der Wiener Domkirche die 13 neuen Arbeiten des Bildhauers Hubert J. Flörl enthüllt worden, die sich auf den bis dato leeren Säulensockeln in der gotischen Barbarakapelle befinden. Die Kunstinstallation aus zwölf Gipsstatuen der Jünger und der Bronzestatue der Barbara ist vorerst für ein halbes Jahr zu sehen.

Eröffnet wurde die Schau vom Apostolischen Nuntius in Österreich, Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen, wobei der einstige ÖVP-Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter die Laudatio hielt. Die Idee sei langfristig, die Gipsfiguren durch Bronzegüsse zu ersetzen. “Ich hoffe, dass das verwirklicht wird”, so Rupprechter laut “Kathpress”.