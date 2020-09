Zwölf Jahre Haft für Mordversuch an Nachbarn

Niederländerin wollte Nachbarn eindeutig töten, Zufall machte ihr einen Strich durch die Rechnung.

Lange Zeit

Die Haftstrafe von zwölf Jahren wird die Frau in einem Gefängnis in Ostösterreich verbringen. Doch erst muss das Urteil rechtskräftig werden. Dem Opfer wurden 2000 Euro Entschädigung zugesprochen. In Feldkirch ist man nicht eingerichtet für die Verbüßung derart langer Haftstrafen. Die Frau selbst hatte sich während des gesamten Prozesses für nicht schuldig erklärt. Das Gericht hielt jedoch ihre Schilderungen für unglaubwürdig, glaubte dem betagten Mann und den Zeugen und befand die Frau deshalb wegen eines versuchten Kaptialverbrechens für schuldig.