Zwölf Jahre Haft für Mord

Geschworene folgten der Überzeugung der Staatsanwaltschaft.

Ein 25-jähriger Armenier stand am Montag vor Gericht, weil er seine Lebensgefährtin aus Eifersucht getötet haben soll. Der Angeklagte würgte seine Frau minutenlang, nachdem er herausfand, dass sie mehrere Männerkontakte pflegte.

Gerichtspsychiater Reinhard Haller sprach lang über die Wirkung und Beschaffenheit von Affekten. Er führte auch an, dass es im konkreten Fall eine relativ lange Tathandlung mit drei bis fünf Minuten würgen gab. Eine Phase, bei der man hätte ablassen können. Dass der Tötungshandlung kein jahrelanger Zermürbungsprozess vorangegangen war, der in dieser Nacht das Fass zum Überlaufen brachte. Von Unzurechnungsfähigkeit also keine Rede. Eine andere, schwierige Frage nach der allgemein begreiflichen, heftigen Gemütsbewegung blieb den Geschworenen jedoch nicht erspart. Und diese beantworteten sie mit nein, somit kein Totschlag