Zwist zwischen Opposition und Regierung um COFAG-Infos

Eine weitere parlamentarische Anfrage zu den Corona-Hilfszahlungen der COFAG durch die NEOS bei Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat den Konflikt zwischen Opposition und Regierung zur politischen Kontrolle der COFAG aufflammen lassen. Die Opposition bezeichnet die COFAG als "Blackbox", die einer parlamentarischen Kontrolle entzogen sei. ÖVP und Grüne hingegen kritisieren, dass SPÖ, FPÖ und NEOS keine ihrer Vertreter in den COFAG-Beirat entsenden, wozu sie eingeladen sind.

"Da sich die Oppositionsparteien bis heute weigern, Mitglieder in den Beirat (quasi Aufsichtsrat) der COFAG zu entsenden, gibt es nur die Möglichkeit der nachträglichen Information über die Auszahlungen an Unternehmen", hieß es in einer Stellungnahme von einem Brunner-Sprecher gegenüber der APA. Die NEOS hatten vom Finanzminister vor allem wissen wollen, wie hoch die Auszahlungen aus Ausfallsbonus 1, 2 und 3, Verlustersatz, Fixkostenzuschuss und Fixkostenzuschuss 800.000 nach Branchen und Monat nach Klassifikation der Wirtschaftstätigkeiten (ÖNACE) sind.