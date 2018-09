Zwist um vermeintlich gestohlene Skulptur im Burgenland

Im Burgenland herrscht Aufregung um eine vermeintlich vom Parkplatz des Römersteinbruch St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gestohlene Sandsteinskulptur. Nach Medienberichten über den Diebstahl meldete sich der Sohn des verstorbenen Bildhauers Karl Prantl. Er stellte die Skulptur in Pöttsching (Bezirk Mattersburg) auf. Eigentlich geht es aber um einen Streit mit Esterhazy.

Der Ursprung des vermeintlichen Diebstahls liegt im Vorwurf von Sebastian Prantl, Sohn von Karl Prantl und Obmann des Vereins SEB – Symposium Europäischer Bildhauer , ohne Vereinssitz dazustehen. Der Verein habe im August seinen Sitz im Bildhauerhaus in St. Margarethen aufgeben müssen, weil der Eigentümer – Esterhazy – ein Verfahren gegen den SEB angestrebt hatte. Esterhazy meint allerdings, dass man niemanden den Sitz weggenommen habe. Die nun abtransportierte Skulptur habe man zum Anlass genommen, um aufzuzeigen, dass es so nicht gehe, meinte Prantl am Donnerstag auf APA-Anfrage.