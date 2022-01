Zwischenwasser vor herausforderndem Jahr

Nach langen Planungen wird die Feuerwehrremise in Batschuns in diesem Jahr neu gebaut

In der Vorderlandgemeinde stehen in diesem Jahr wichtige Projekte und Investitionen an.

Zwischenwasser. Nach einem schwierigen Jahr 2021 wird auch das laufende Jahr in Zwischenwasser herausfordernd. „In unserer Gemeinde stehen wichtige Projekte an, welche den Gemeindehaushalt auf Jahre hinaus belasten werden“, so Bürgermeister Jürgen Bachmann mit einem Blick nach vorne.

Neubau Feuerwehrremise Batschuns

Nach Jahren der Planung starten in diesem Jahr nun die Bauarbeiten bei der Feuerwehrremise in Batschuns. Doch anstelle einer Sanierung, wie zuerst vorgesehen, erfolgt ein kompletter Neubau. „Die Umsetzung und Fertigstellung ist dabei noch in diesem Jahr geplant. Da die Feuerwehr viel Eigenleistung erbringt, wurde der Auftrag dazu bereits vergeben“, erklärt Jürgen Bachmann. Im Voranschlag 2022 sind für die neue Feuerwehrremise rund 350.000 Euro vorgesehen.

Investitionen in Parkraumbewirtschaftung

Ein weiterer großer Posten im Gemeindehaushalt von Zwischenwasser sind die Arbeiten an der Gemeindestraße Daliebis. Vom kompletten Unterbau, über die Oberflächenwasser-Erneuerung bis zur Straßenbeleuchtung und Hydrantentausch erfolgt dabei eine komplette Sanierung. Die Ausschreibungen dazu starten in den kommenden Wochen. Rund 240.000 Euro sind in diesem Jahr für die Instandhaltung der Steuerungs- und Lüftungstechnik im Frödischsaal vorgesehen und für Arbeiten an der Kanalisation sind rund 300.000 Euro im Gemeindehaushalt veranschlagt. Bis Juni ist auch die Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung Furx mit der Anschaffung von zwei Parkscheinautomaten vorgsehen – hierfür werden 125.000 Euro investiert.

Schuldenstand steigt an