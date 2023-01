Zwischen Lyrik, Prosa und Musik

Die Pandemiezeit war für Ines Strohmaier durchaus nervenaufreibend. War doch Poetry Slam im klassischen Sinne nicht möglich. Umso dankbarer ist ihr Rückblick auf 2022, erlaubte es die Rückkehr von Veranstaltungen, doch damit nicht genug.

„Es haben sich viele Projekte ergeben, gerade auch Herzensprojekte, die während Corona nicht möglich waren“, erklärt Stohmaier. Lange musste vieles in den Startlöchern harren, bevor die Veranstaltungssäle wieder öffneten. „Ich habe gemerkt, dass dieses Jahr wahnsinnig viel von dem, was schon länger geplant war, endlich in die Umsetzung gekommen ist“, erklärt die 21-Jährige. Schnell kam sie aber ins Rotieren, wurde der Rückstand von Jahren kompakt in wenige Monate gepackt. „Es hat aber viel Freude bereitet.“

Eckpfeiler der Vorarlberger Szene

Die 21-Jährige aus Riezlern ist jemand, an dem man in der jungen Kulturszene kaum vorbeikommt, sobald Sprache eine Rolle spielt. Im gesprochenen Wort stand sie 2019 als Teil des Duos Reimkariert in Berlin im Finale der deutschsprachigen, 2021 allein im Finale der österreichischen Poetry-Slam-Meisterschaft. Die Vorarlberger (2018) und bayrische U20-Vizemeisterin (2019) richtete zuletzt die österreichische Poetry-Slam-Meisterschaft 2022 in Vorarlberg mit aus, steht oft als Moderatorin auf der Bühne. Beim gespielten Wort kann sie die Mitautorenschaft bei Theaterstücken vorweisen, beim geschriebenen zwei Gedichtbände.

Poetry Slam sind Wettbewerbe des vorgetragenen Wortes, irgendwo zwischen Gedicht, Theater und Vortrag. Die Texte müssen selbst verfasst sein, der zeitliche Rahmen ist begrenzt. Der Wettkampf rückt immer mehr in den Hintergrund. „Viele merken, dass der Wettbewerb und seine Dynamik nicht immer gut tun“, erklärt Strohmaier. Da die Szene von den Vortragsveranstaltungen lebt, war die Pandemie vielerorts ein gewaltiger Einschnitt. Nicht so in Vorarlberg. Was nur irgendwie ging, wurde online gemacht. „Die Leute sind drangeblieben“, freut sich Strohmaier über die gelungene Nachwuchsarbeit im Land.

Neue Ufer

Stillstand gibt es keinen. „Ich wünsche mir für die Szene, dass sie toleranter, offener wird. Auch für andere Kunstformen, dass sie experimentierfreudiger wird“, erklärt 21-Jährige. Das beginnt bei ihr selbst. Strohmaiers Markenzeichen ist die Lyrik, das gedichtete Wort. Sie wagt sich mit der Prosa und Musik in neue Gewässer. Aktuell studiert sie Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, ihr in Arbeit befindlicher Debütroman beschäftigt sich mit Fragen der Erinnerung, der Identität und dem Umgang mit der Familiengeschichte. Hier fließt ein, dass Strohmaier Teile ihrer Familienwurzeln in Polen verorten kann.

„Der Reiz ist, dass es ein ganz anderes Format ist“, erklärt Strohmaier. „Texte für die Bühne zu konzipieren ist etwas anderes, als wenn sie wirklich gelesen werden.“ Spannungsbögen funktionieren anders, Abstraktionen finden einen Platz. Sie wagt sich mit der Musik einen Schritt weiter. So arbeitet sie derzeit an einem Album. „Das bewegt sich ebenfalls irgendwo zwischen Spoken Word, Rap, aber auch viel Gesang“, versucht sie es in ein Genre zu fassen. Gleichzeitig unterstützt sie einen Musiker bei der Erstellung eines musikalischen Hörspiels. Damit ist dann sogar eine Tournee durch den deutschsprachigen Raum geplant.