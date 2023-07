Klaus Christa entführt die Zuseher in eine musikalische Collage des Trostes und der Gemeinschaft.

„Zwischen Himmel und Erde“ bietet eine Collage aus Mozarts Requiem und südafrikanischen Trauergesängen, um den Zuhörern Mut zu machen und ihnen die Zeit zu geben, die sie für ihre Trauer brauchen.

Wie kam es dazu, dass Sie sich mit dem Thema Trauer auseinandergesetzt haben und das Werk „Zwischen Himmel und Erde“ geschaffen haben?

Christa Je älter man wird, desto mehr ist das Thema Tod und Trauer präsent, Freunde, Verwandte sterben und was ich oft beobachtet habe, dass wir in unserer Kultur dazu neigen, die Trauer wegzudrücken und den Prozessen einfach nicht die Zeit zu geben, die sie brauchen. Der Tod ist nach der Geburt eines Menschen das einschneidendste Erlebnis im Leben. Und wenn ich dann sehe, wie viel Zeit wir in unserer Kultur dem Trauern einräumen, dann kommt mir schon das Schaudern. Durch meine Arbeit in Südafrika mit dem Bochabela String Orchestra habe ich den Umgang der afrikanischen Kultur mit dem Thema kennengelernt, im Idealfall nehmen sich die Familien, Freunde, Bekannten eine Woche Zeit: das ist eine intensive Zeit, eine Zeit des Miteinanders- Essen, Beten, Singen, Weinen, Erzählen, Lachen und am Ende steht die Beerdigung als Höhepunkt und Abschluss.

Wie würden Sie Ihr Werk beschreiben?

Christa Bei unserer Arbeit mit dem Bochabela String Orchestra geht es uns darum, die Menschen und die Kulturen Afrikas und Europas zusammenzubringen, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren. Die Kirchenhymnen sind in Südafrika ein gemeinsames Kulturgut, das alle miteinander verbindet, bei unseren Probenphasen mit dem Orchester gibt es keinen Tag, an dem nicht nach einer Probe eine Hymne angestimmt wird und daraus eine lebendige Jam Session entsteht – da wird gesungen, gespielt, gejauchzt und getanzt. Das hat eine beispiellose Kraft und zeigt, wie diese jungen Menschen auf eine unsichtbare Weise miteinander verbunden sind, das können wir uns in unserer von Konkurrenz und Unabhängigkeitsidealen geprägten Welt einfach nicht vorstellen. Auf der anderen Seite ist das Mozart-Requiem ein europäisches Kulturerbe, das junge wie alte Menschen seit Generationen beglückt und bereichert. Eine zweite Botschaft ist für mich, dass Menschen, die aus ihrer Seele leben und nicht aus dem Kopf, immer Trost finden in dieser Welt, weil sie an die zahllosen Geheimnisse des Lebens angebunden sind. Das ist für mich Spiritualität und die bringen die jungen Menschen aus Afrika uns mit.

Können Menschen, die selbst einen Trauerprozess durchleben, Trost in Ihrem Werk finden?